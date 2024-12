TV4 anmäls för Peg Parneviks klänning: "Gått för långt"

Peg Parnevik, 29, har befunnit sig i rampljuset sedan hon föddes. Som dotter till Mia Parnevik och golfproffset Jesper Parnevik så är Peg van vid uppmärksamheten. Efter att gjort succé i realityn Parneviks så gjorde Peg år 2016 debut som artist. I början fick hon slåss mot fördomar och kallades "nepo baby" – men de senaste åren har Peg blivit ett eget namn att räkna med. Hon gjorde en bejublad insats i Så mycket bättre, vann priset Årets nykomling på P3 Guld och har uppträtt på Allsång på Skansen flera gånger.

Peg Parnevik. Bildkälla: Stella Pictures.

Av hennes mest kända låtar finns superhitsen Ain't no saint, Bättre nu (The wedding) och Goodbye boy. I sina texter så är Peg ofta väldigt öppen med sina känslor, och hon räds inte att ge en känga till både sitt ex Filip Kaspersen Lamprecht – och hans mamma Kristin Kaspersen.

LÄS MER: Kristin Kaspersens syrliga vink till Peg Parnevik

Att karriären har gått som på räls den senaste tiden är inget som Peg tagit för givet.

– Jag har gjort så mycket i år som jag aldrig trodde jag skulle göra i min karriär. Spela på Lollapalooza är typ det sjukaste jag gjort hittills. Peg, 13 år, hade dött, haha. Men annars är min utveckling som artist, liveartist och låtskrivare, men även som person, det jag är stoltast över, berättade Peg 2023 i en intervju med tidningen Café.

Peg Parnevik i Idol-juryn

Våren 2024 stod det klart att Peg Parnevik skulle ta plats i Idol-juryn, som uppdaterades med flera nya medlemmar. Utöver Peg så sitter även Aviciis tidigare manager Ash Pournouri i juryn, precis som Katia Mosally och Anders Bagge. Pegs tid i Idol har inte varit helt friktionsfri. I podden Peg & Penny om hon har med sin syster Penny Parnevik så berättade Peg att produktionen kritiserat juryn för att vara för hård och elak.

– Det är en hel produktion som säger att vi var hårda och elaka. Då är det skitsvårt att känna att jag gjorde ett bra jobb, har Peg berättat i sin podd.

Peg Parnevik. Bildkälla: Stella Pictures.

Peg Parneviks klänning anmäls

Under lördagens avsnitt av TV4:s populära underhållningsprogram så valde Peg att klä sig i en svart klänning, skapad av den svenska designern David Bostrand. Klänningen hör till Bostrands avslutningskollektion från skolan Amsterdam Fashion Institute.

Peg Parneviks klänning med hög slits. Bildkälla: Stella Pictures.

Peg Parnevik intog scenen i den svarta klänningen. Bildkälla: Stella Pictures.

En klänning som väckte starka reaktioner hos tittarna. Nu kan Nyheter24 avslöja att flera av tittarna blev så upprörda över Pegs klänning att de valt att anmäla det hela till Granskningsnämnden.

"Jag anser att Peg Parnevik behöver tänka på HUR hon klär sig och inte sitta med en ovandel som visar delar som brösten då där faktiskt sitter barn och tittar på idol", skriver en anmälare.

"Jag är ledsen att behöva skriva och klaga på idoljuryns klädsel (Peg Parnevik) idag 30/11. Tycker att hon som förebild för dagens ungdom flickor borde klä sig lite bättre, påklätt och ha brösten innanför tröjan"

"Idol är väl ett familjeprogram, så nu tycker vi att Pegs klädsel har gått för långt. Man se ju det mesta av hennes kropp under de minimala (sönderklippta) kläderna. Det är inte trevligt", skriver en tredje person.

Peg Parnevik själv står på sig. I kommentarsfältet på hennes Instagram så möts hon även av stöd från följare som uppmanar henne att inte ta åt sig av kritiken.

"Fortsätt att vara dig själv Peg Parnevik, oavsett hur mycket negativa åsikter andra har om dig. Du är gryyyyym", skrev en person i hennes kommentarsfält.

"Haha du är bäst!! Det ska jag", svarade Peg då.