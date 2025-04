Vem är Bläckfisken i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Vem är Detektivugglan i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Låtar: ”When we were young” av Adele

Vem är Glödlampan i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Vem är Majskolven i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Vem är Porslinsdockan i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Vem är Racingräven i Masked Singer 2025? Ledtrådar

Låtar: "Faith" av Stevie Wonder & Ariana Grande, ”Can’t get you out of my head” av Kylie Minogue