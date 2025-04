Masked Singer tidigare anmält till Granskningsnämnden

– Anledningen till att jag anmälde Masked Singer var främst för att jag tycker det är under all kritik att man "låter" någon säga "f-ck you" visa fingret och gör om det flera gånger under ett familjeprogram. Så otroligt dåligt språkbruk. Det är trots allt ett familjeprogram på bästa sändningstid. Det är också en väldig grov svordom. Jag jobbar själv i skolvärlden och jobbar med språkbruk hela tiden så sitter man och tycker det är okej att säga det på TV, sa kvinnan till Nyheter24.