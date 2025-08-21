Han flyttar in med Bianca Ingrosso i nya lägenheten

Bianca Ingrosso berättar vem som kommer att bo med henne i nya lägenheten.

Rättegången mot mannen, som står åtalad för att ha stalkat Bianca Ingrosso inleddes under veckan.

Mannen ska ha skrivit otaliga meddelanden till henne via Instagram och Snapchat – ibland hundratals om dagen. Många av dem kränkande och hatiska.

Några(!) av stalkers alla meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

– På morgonen är det väldigt glatt och han är kärleksfull och han tror på vår framtid. På förmiddagen går det över till att han börjar stalka och lista allt jag gjort, då blir stalkingnivån obehaglig. På eftermiddagarna är han sur och arg och jag är en hora, berättade Bianca Ingrosso vid rättegången, rapporterade Aftonbladet.

Enligt åtalet ska han ha bland annat ha skickat porr och ett klipp där han slår sönder möbler till henne, samt hotat med att sparka in hennes dörr. Han har även gått fram till henne i centrala Stockholm, lagt en hand på hennes axel och sagt "Jag ska inte slå dig men jag är här nu".

I rätten säger Ingrosso att hon är van vid hot och trakasserier och att hon aldrig har polisanmält förut, men att den åtalades meddelanden stack ut.

På fredag fastslås domen mot stalkern.

Bianca Ingrosso om nya lägenheten

Bianca har titt som tätt uppdaterat sina följare om annat som händer i livet, trots att hon hela tiden gått omkring och burit på det som hänt.

Nyligen gästade hon Hanna Fribergs och Lovisa Wallin podcast "Måndagsvibe" där hon berättade att hon inte ännu flyttat in i sin färdigrenoverade lägenhet. Men att det snart är dags.

Hon har tidigare berättat att hon tänkt ge bort sin tidigare lägenhet till sin lillebror Theo Wahlgren. Men nu har det blivit ändrade planer.

Theo Wahlgren. Bikdkälla: SVT