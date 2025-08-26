Allt om Maffiablod på SVT Play: Trailer, avsnitt och säsong 2

Här är allt du vill veta om serien Maffiablod på SVT Play: Antal avsnitt, rollista och om det kommer en andra säsong.

När har Maffiablod premiär på SVT Play?

Den 27 augusti har serien "Maffiablod" premiär på SVT Play. Orginaltiteln på serien är "This City Is Ours".

Hur många avsnitt är det av Maffiablod?

Den första säsongen av Maffiablod är uppdelad på åtta avsnitt, enligt IMDb.

Kommer det en säsong 2 av Maffiablod?

Den 11 maj 2025, bekräftade BBC att det kommer en säsong två av This City Is Ours, som serien heter på engelska.

Det är oklart när serien kommer till BBC, men enligt engelska Radiotimes är det inte omöjligt att vi får vänta till sommaren eller hösten 2026. Om seriens andra säsong efter det skulle komma till SVT Play är i dagsläget oklart.

Maffiablod handling – finns det en trailer?

Maffiablod utspelar sig ett kriminaldrama som utspelar sig i Liverpool. Där får vi följa Michael som länge varit kriminell och nu styr ett starkt brottssyndikat tillsammans med Ronnie, överhuvudet i den kriminella familjen Phelan.

Michael blir sedan kär, och försöker sedan bilda familj med flickvännen och inser i samma veva att han nu har något han inte vill förlora, skriver Filmtopp. Michael börjar därför ifrågasätta sin livsstil och senare blir det friktion och svek inom gruppen som sätter allt på spel.

Här nedan kan du se trailerna av Maffiablod.

Maffiablod rollista – vilka skådespelare är med?

Michael Kavanagh spelas av James Nelson-Joyce

Ronnie Phelan spelas av Sean Bean

Diana Williams spelas av Hannah Onslow



Jamie Phelan spelas av Jack McMullen



Melissa Sullivan spelas av Darci Shaw



Elaine Phelan spelas av Julie Graham



Rachel Duffy spelas av Laura Aikman

Davey Crawford spelas av Stephen Walters

Cheryl Crawford spelas av Saoirse-Monica Jackson



Bonehead spelas av Bobby Schofield

