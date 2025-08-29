Rebecca Stellas pik efter Peg Parneviks bråk i TV4

Det är få som missat vad som hände under TV4:s Idol.

Det var under onsdagen som TV4-profilen Katia Mosally delade ett klipp på sin TikTok som sedan delades vidare av skvallerkontot Exonphspoiler som då fick klippet att spridas som en löpeld. Nu har även Peg Parnevik delat klippet som är ifrån nästa Idolavsnitt.

I klippet syns Peg Parnevik och Katia Mosally ryka ihop ordentligt under audition-arbetet. Det hela slutar med att Peg säger till inslagsproducenten för att sedan lämna studion.

– Du och jag kollar verkligen inte efter samma sak hos de som kommer in och sjunger, sa Katia.

– Jag känner att du haft agg mot mig hela dagen, utbrister Peg.

– Agg? Det är väl du som haft agg mot mig, svarar Katia.

– Tomas (inslagsproducent), det är det här jag menade tidigare. Hon har något emot mig. Jag känner att jag måste ta en paus, förlåt, säger Peg innan hon reste sig upp och går ut.

– "Hej jag är ett kändisbarn och tror att jag kan göra vad jag vill", säger Katia framför en väldigt chockad Anders Bagge.

Men det hela visade sig vara ett prank som Peg och Katia kokat ihop under inspelningsdagen.

Det hela har genererat starka känslor på sociala medier då många tyckte det var hårt av Katia att kalla Peg för " jävla kändisbarn".

Rebecca Stellas pik efter bråket i TV4

Efter att Peg delat klippet på bråket har fler kommentarer haglat in. En av de första och mest lajkade kommentarerna – den kom från Rebecca Stella som passade på att pika med samma medicin som Katia men med mycket kärlek bakom orden.

