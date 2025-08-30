Så mycket krökas det i TV4:s "Halv åtta hos mig"

Hur mycket alkohol får man egentligen dricka i "Halv åtta hos mig"? Svaret kommer nog att förvåna dig.

Halv åtta hos mig är matlagningsprogrammet som redan vid sin premiär 2008 fick svenska folket att falla pladask. Det kanske därför inte är så konstigt att det därför fortsatt rulla i hela 17 år till.

I programmet får tittarna följa med fyra stycken deltagare som får en kväll var där de ska få laga en förrätt, varmrätt och efterrätt med tillhörande dryck till sina tre andra gäster. Gästerna får, medan huvudpersonen förbereder maten, gå omkring och kika i dennes hem för att se vad personen varit med om i livet och vilka prylar man samlat på sig.

Petra Mede är ny röst i Halv åtta hos mig. Bildkälla: TV4

Efter att alla fyra deltagare haft sin kväll så ska vinnaren med bäst mat utses och det gör den genom att alla fått ge varandras mat betyg.

Nyligen blev programmet något mer kändistätt då gänget som skulle laga mat till varandra var Torbjörn Averås Skorup, Linnéa Wikblad, Peter Dalle och Hedvig Lindahl.

Linnéa Wikblad fick stående ovationer för sin mat. Bildkälla: TV4

Tidigare säsonger har "rösten" som deltagarna pratar varit Helge Skoog, Pia Johansson, Morgan Alling och nuvarande är Petra Mede.

Så mycket alkohol får man dricka i Halv åtta hos mig

Med ett så omtalat program är det inte konstigt att tittarnas frågor är många.

Exempelvis är det många tittare som undrar huruvida Petra Mede är på plats i lägenheterna när deltagarna lagar mat.

– Det är oftast inslagsproducenter, vilket är vanligt i alla program. Petra är på plats ibland, berättar TV4.

En annan fråga som tittarna undrat över är det här med bubbel, vin och avec. Hur mycket får deltagarna bjuda på men också dricka?

Och det enkla svaret där är att deltagarna helt enkelt får bestämma det själva.

