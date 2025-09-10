Allt om Dilan Apak: Tv-serier, utbildning och partner

Dilan Apak är en svensk komiker och skådespelare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Apak.

Dilan Apak ålder – hur gammal är hon?

Dilan Apak föddes den 28 augusti 1991. Det betyder att hon fyller 35 år under sommaren 2026.

Dilan Apak tv-serier och filmer – vad har hon varit med i?

Dilan Apak har varit med i flera tv-serier, program och filmer genom åren. Här är några av produktionerna, enligt IMDb:

"Mirakel" (2020)

"Alla utom vi" (2021)

"Ligga" (2021)

"Älskade Samir" (2023)

"Hålla samman" (2023)

Under slutet av 2020 och början av 2021 medverkade Apak i "På Spåret" i SVT tillsammans med parhästen Moa Lundquist. När duon gjorde debut i programmet mötte de Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg som sedermera vann hela säsongen.

– Det var ju ett mardrömsmotstånd, Claes Elfsberg är typ 75 år gammal, han har suttit i nyhetsflödet som ankare i typ 70 av dem 75 åren. Magdalena Forsberg är elitkvinna som har rest och idrottat i hela världen. Varken jag eller Dilan vet vad sport ens är för nånting, så de hade försprång enligt mig, sa Lundquist till Expressen efter matchen.

Var Dilan Apak med i "Sagan om Dilan och Moa" med Moa Lundqvist?

Moa Lundqvist och Dilan Apak år 2023. Foto: Anders Wiklund/TT

Och när Dilan Apak och Moa Lundqvist klev in i "På Spåret" ihop hade de jobbat ihop under flera år. De lärde, enligt Aftonbladet, känna varandra år 2014 när de båda jobbade med "Tankesmedjan i P3" och gjorde sedan komediserien "Sagan om Dilan och Moa" på SVT i flera säsonger.

– Jag upplever att vår smak och vision har blivit tydligare nu. Det är många gånger då vi har känt att “jo, fan, det här är faktiskt kul, det här går att göra någonting på”. Det känns bra att lära sig lita på sin egen magkänsla, trots att vi inte är så erfarna när det kommer till tv, har Dilan sagt till Aftonbladet inför en ny premiär år 2019.

Är Dilan Apak med i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig"?

Under hösten 2025 medverkar Dilan Apak i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", baserad på Amanda Romares roman med samma namn. Hon spelar då karaktären Jabba.

Foto: Pressbild/Netflix

Dilan Apak utbildning – är hon jurist?

Dilan Apak har en juristexamen i bagaget. För Sydsvenskan har hon berättat att hon inte ångrar utbildningen, men att det inte var rätt väg för henne.

– Nu vet jag att jag måste få arbeta kreativt. Jag har kommit bort från juridiken och lite närmare det som gör mig lycklig.

Har Dilan Apak partner och barn?

Dilan Apak. Foto: Stefan Jerrevång/TT

År 2023 var Dilan Apak med i ett reportage i Ystads Allehanda där det framgick att hon hade en sambo vid namn Love. De är fortfarande skrivna på samma adress.

Samma år konstaterade Apak, i en krönika hos Sydsvenskan, att hon "satt ett barn till världen".