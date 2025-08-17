Det har äntligen blivit dags för "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025! Men vilka är deltagarna? Nyheter24 listar de medverkande i säsongen.

Det var år 2021 som "Elitstyrkans hemligheter", baserat på det brittiska formatet "SAS: Who Dares Wins", för första gången såg dagens ljus i TV4.

Sedan dess har ytterligare två säsonger av programmet sänts och nu är det dags för en "VIP"-version av programmet. Totalt 14 kända svenskar kommer att ställas inför tuffa utmaningar och prövningar vilka liknar de tester som görs till det svenska försvarets elitförband SOG (Särskilda Operationsgruppen).

– Det är en annorlunda säsong med mycket överraskningar! Fasaderna rämnar och ibland är fallet hårdare för offentliga personer. Detta är vår värld, inte deras. Kontrollförlusten blir väldigt tydlig, har operatören Petra ”Pam” Malm sagt i ett pressmeddelande.

Petra "Pam" Malm är en av operatörrna i "Elitstyrkans hemligheter VIP". Foto: Jessica Gow/TT

När har Elitstyrkans hemligheter VIP premiär i TV4?

"Elitstyrkans hemligheter VIP" har premiär på TV4 och TV4 Play den 19 augusti. Programmet kommer att sändas linjärt på tisdagar.

Inspelningsplatsen för "Elitstyrkans hemligheter VIP" är Handöl

Nyfiken på var "Elitstyrkans hemligheter VIP" spelas in? TV4 har uppgett att säsongen spelas in utanför byn Handöl som är belägen sydväst om Åre i Jämtland.

Där ska deltagarna, enligt kanalen, bland annat "ta sig över Sveriges högsta vattenfall, sänkas ned i en isvak, kräla över en vidsträckt myr och boxas mot varandra".

Elitstyrkans hemligheter VIP 2025: Deltagare i säsongen

Vilka är då de modiga kändisarna som ska sätta sin fysiska och mentala kapacitet på prov i "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025? Här är listan:

Pa Modou Badjie , artist

, artist Isabella Morrone , kock

, kock Simon Sköld , entreprenör och före detta MMA-fighter

, entreprenör och före detta MMA-fighter Annelie Pompe , äventyrare

, äventyrare Carl Hedin, elitryttare

Carl Hedin. Foto: TV4

Kristin Kaspersen , programledare

, programledare William "Kulan" Forslund , youtuber och poddare

, youtuber och poddare Ulf Stenberg , skådespelare

, skådespelare Alice Stenlöf, influencer och poddare

Alice Stenlöf. Foto: TV4