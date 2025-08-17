Nyheter24
Elitstyrkans hemligheter VIP: Deltagare & inspelningsplats

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 21:00
TV4:s skylt och en gruppbild från Elitstyrkans hemligheter VIP
"Elitstyrkans hemligheter VIP" sänds i TV4. Foto: Fredrik Sandberg/TT och TV4

Det har äntligen blivit dags för "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025! Men vilka är deltagarna? Nyheter24 listar de medverkande i säsongen.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Det var år 2021 som "Elitstyrkans hemligheter", baserat på det brittiska formatet "SAS: Who Dares Wins", för första gången såg dagens ljus i TV4.

Sedan dess har ytterligare två säsonger av programmet sänts och nu är det dags för en "VIP"-version av programmet. Totalt 14 kända svenskar kommer att ställas inför tuffa utmaningar och prövningar vilka liknar de tester som görs till det svenska försvarets elitförband SOG (Särskilda Operationsgruppen). 

– Det är en annorlunda säsong med mycket överraskningar! Fasaderna rämnar och ibland är fallet hårdare för offentliga personer. Detta är vår värld, inte deras. Kontrollförlusten blir väldigt tydlig, har operatören Petra ”Pam” Malm sagt i ett pressmeddelande

Petra "Pam" Malm är en av operatörrna i "Elitstyrkans hemligheter VIP". Foto: Jessica Gow/TT
När har Elitstyrkans hemligheter VIP premiär i TV4?

"Elitstyrkans hemligheter VIP" har premiär på TV4 och TV4 Play den 19 augusti. Programmet kommer att sändas linjärt på tisdagar.

Inspelningsplatsen för "Elitstyrkans hemligheter VIP" är Handöl 

Nyfiken på var "Elitstyrkans hemligheter VIP" spelas in? TV4 har uppgett att säsongen spelas in utanför byn Handöl som är belägen sydväst om Åre i Jämtland. 

Där ska deltagarna, enligt kanalen, bland annat "ta sig över Sveriges högsta vattenfall, sänkas ned i en isvak, kräla över en vidsträckt myr och boxas mot varandra".

Elitstyrkans hemligheter VIP 2025: Deltagare i säsongen

Vilka är då de modiga kändisarna som ska sätta sin fysiska och mentala kapacitet på prov i "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025? Här är listan:

Carl Hedin. Foto: TV4
  • Kristin Kaspersen, programledare
  • William "Kulan" Forslund, youtuber och poddare
  • Ulf Stenberg, skådespelare
  • Alice Stenlöf, influencer och poddare
Alice Stenlöf. Foto: TV4
  • Alexander Strandberg, egenföretagare och Robinson-deltagare
  • Stephan Wilson, programledare
  • Olivia Karlsson, tullinspektör och Förrädarna-deltagare
  • Filip Lamprecht, tv-profil
  • Sonja Livbom, projektledare och Bachelorette 2024

Elitstyrkans hemligheter VIP: Deltagare & inspelningsplats

Senaste nytt
