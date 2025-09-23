Det här äntligen blivit dags för en ny säsong av "Förrädarna". Men vilka deltagare gör upp i det sociala spelet under höstens upplaga av programmet och när är egentligen premiären?

Under våren gick den tredje säsongen av "Förrädarna", som är baserat på det nederländska formatet De Verraders, av stapeln i TV4 och för första gången lyckades de trogna överlista förrädarna.

Mer specifikt var det komikern Kaeli Abdi och artisten Samir Badran som gick vinnande ur programmet och till slut lämnade Häringe slott 335 000 kronor rikare. Detta efter att ha synat den tidigare politikern tillika förrädaren Sara Skyttedal i sista stund.

– I början störde jag mig på att alla trodde hon var förrädare bara för att hon är politiker. Men efter ett tag kände jag att jag inte litade på henne, hon var så ledsen och orolig hela tiden men det kändes inte som det var genuint. När jag försökte ta upp det så blev jag avbruten, förklarade Kaeli för TT efter vinsten.



Samir Badran och Kaeli Abdi gick vinnande ur vårsäsongen av "Förrädarna" 2025. Foto: Henrik Montgomery/TT

Och nu är det alltså dags för ännu ett gäng att utses till antingen trogna eller bedragare, samla in pengar genom tuffa utmaningar och att övertyga eller lura varandra vid det runda bordet.

Men höstsäsongen är inte helt lik de tidigare förlagorna. Man har nämligen gjort en ändring när det kommer till vilka deltagare som är med.

Det – och när programmet har premiär – reder Nyheter24 ut nedan!

Dragomir Mrsic är programledare för "Förrädarna". Foto: Magnus Lejhall/TT

När har höstsäsongen av Förrädarna 2025 premiär?

Höstens säsong av "Förrädarna" 2025 har premiär på TV4 och TV4 Play på tisdagen den 28 oktober.

Förrädarna 2025: Deltagare i säsongen – även "okända" är med

I höstsäsongen av "Förrädarna" 2025 är det nämligen inte bara välkända svenskar som är med, som i tidigare säsonger. I stället kommer gruppen bestå av både och: Kändisar såväl som okända privatpersoner vilka sökt in till programmet.

Att "vanlisar" är med i tävlingen förekommer i andra länder, däribland Storbritannien och Irland, men nu rör det sig alltså om ett blandat gäng.

I den nya säsongen av TV4-programmet kommer både kända och okända personer att vara med. Foto: Fredrik Sandberg/TT

TV4 kommer att släppa höstens deltagare efter hand, men här är de deltagare som hittills offentliggjorts:

Malou von Sivers , programledare & författare

, programledare & författare Samuel ”SampeV2” Stronegger , youtuber

, youtuber Malick Afocozi, artist & skådespelare

För Malou von Sivers var det inte självklart att tacka "ja" till programmet. Det var först efter ett samtal med tidigare vinnaren Thomas Bodström som hon blev övertygad.

– Jag funderade ganska mycket och ringde till Thomas Bodström bland annat och då sa han: ”Först kändes det som att jag var på barnkalas men sedan blev jag helt besatt av det här. Så gör det”, sa hon i Nyhetsmorgon.



Malou von Sivers. Foto: Janerik Henriksson/TT

Malick Afocozi är en av de "okända" deltagarna, som själv sökte till "Förrädarna".