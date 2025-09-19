På Spåret 2025-2026: Deltagare i nya säsongen

I decennier har svenska frågesportsfantaster kunnat bänka sig framför "På Spåret" för att sätta kunskap och allmänbildning på prov. Detta medan några av Sveriges mest kända och folkkära profiler tävlar mot varandra i "Dressinen" respektive "Första klass".
När SVT-programmet först såg dagens ljus, under hösten 1987, var det Ingvar Oldsberg som ställde den numera välkända frågan "Vart är vi på väg?" och under åren därpå blev författaren Björn Hellberg hans givna parhäst.
Sedan dess har en hel del saker hänt. Frågesegment har försvunnit eller bytts ut, husband har kommit och gått och så har förstås otaliga vinnare korats. Därutöver har långköraren, sedan 2009, fått en ny programledarduo. Då tog nämligen Kristian Luuk och Fredrik Lindström över flaggskeppet och har lett det hela sedan dess.
I mars i år fick Lindström frågan om hur många säsonger han hade kvar i sig. Han svarade då så här till Expressen:
– Två, tre kanske, någonting. Jag vet inte, vi får se. Kanske fyra, vi får se. Det vet jag inte. Man får känna år till år, vet du. Det är svårt att avgöra.
När har På Spåret 2025-2026 premiär i SVT?
Och nu närmar sig alltså en rykande färsk säsong av underhållningsprogrammet. Än så länge har SVT inte släppt något officiellt premiärdatum, men om man går tillbaka historiskt brukar det första programmet sändas någon gång i november.
På Spåret 2025-2026: Deltagare och lag
Det har varit en uppsjö kända svenskar som tävlat i "På Spåret" under de decennier som programmet sänts. Bland tidigare års tävlande hittar vi till exempel historikern Gunnar Wetterberg, komikern Fritte Fritzson och tidigare KD-ledaren Göran Hägglund.
Men vilka blir egentligen årets deltagare? Än så länge har SVT bara presenterat ett lag, som består av poddaren Julia Frändfors och journalisten Oisín Cantwell.
– Jag litar på honom och jag vet att han kommer komplettera mig, och framför allt har vi kul ihop, sa Frändfors till Aftonbladet när nyheten kom.
Även Cantwell kommenterade duons medverkan:
– Det här är bisarrt, knäppt, lite läskigt och väldigt roligt.
– Jag är livrädd för att vi får den sämsta poängen någonsin av alla som har tävlat i ”På spåret”.
Den här artikeln uppdateras löpande när mer information om årets säsong tillkommer.