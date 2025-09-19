Nyheter24
Nöje /TV /På Spåret

På Spåret 2025-2026: Deltagare i nya säsongen

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 13:56
SVT:s logga på en glasfasad och Fredrik Lindström och Kristian Luuk i På Spåret
Vilka deltagare bildar lag i På Spåret 2025-2026? Foto: Jessica Gow/TT och Björn Larsson Rosvall/TT

Längtar du efter en ny säsong av "På Spåret"? Då är det inte långt kvar nu. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om "På Spåret" 2025-2026: deltagare, programledare och en ungefärlig tid för premiären.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

På Spåret, SVT

I decennier har svenska frågesportsfantaster kunnat bänka sig framför "På Spåret" för att sätta kunskap och allmänbildning på prov. Detta medan några av Sveriges mest kända och folkkära profiler tävlar mot varandra i "Dressinen" respektive "Första klass".

När SVT-programmet först såg dagens ljus, under hösten 1987, var det Ingvar Oldsberg som ställde den numera välkända frågan "Vart är vi på väg?" och under åren därpå blev författaren Björn Hellberg hans givna parhäst. 

Björn Hellberg och Ingvar Oldsberg. Foto: NTB/TT

Sedan dess har en hel del saker hänt. Frågesegment har försvunnit eller bytts ut, husband har kommit och gått och så har förstås otaliga vinnare korats. Därutöver har långköraren, sedan 2009, fått en ny programledarduo. Då tog nämligen Kristian Luuk och Fredrik Lindström över flaggskeppet och har lett det hela sedan dess.

Fredrik Lindström och Kristian Luuk. Foto: Adam Ihse/TT

I mars i år fick Lindström frågan om hur många säsonger han hade kvar i sig. Han svarade då så här till Expressen

– Två, tre kanske, någonting. Jag vet inte, vi får se. Kanske fyra, vi får se. Det vet jag inte. Man får känna år till år, vet du. Det är svårt att avgöra. 

När har På Spåret 2025-2026 premiär i SVT?

Och nu närmar sig alltså en rykande färsk säsong av underhållningsprogrammet. Än så länge har SVT inte släppt något officiellt premiärdatum, men om man går tillbaka historiskt brukar det första programmet sändas någon gång i november.

Peter och Hector Apelgren vann "På Spåret" förra året. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

På Spåret 2025-2026: Deltagare och lag

Det har varit en uppsjö kända svenskar som tävlat i "På Spåret" under de decennier som programmet sänts. Bland tidigare års tävlande hittar vi till exempel historikern Gunnar Wetterberg, komikern Fritte Fritzson och tidigare KD-ledaren Göran Hägglund

Men vilka blir egentligen årets deltagare? Än så länge har SVT bara presenterat ett lag, som består av poddaren Julia Frändfors och journalisten Oisín Cantwell

– Jag litar på honom och jag vet att han kommer komplettera mig, och framför allt har vi kul ihop, sa Frändfors till Aftonbladet när nyheten kom.

Julia Frändfors, till höger, med Irena Pozar. Foto: Anders Wiklund/TT
Oisín Cantwell fick utnämningen "Årets röst" vid Stora Journalistpriset år 2023. Foto: Jessica Gow/TT

Även Cantwell kommenterade duons medverkan:

– Det här är bisarrt, knäppt, lite läskigt och väldigt roligt.

– Jag är livrädd för att vi får den sämsta poängen någonsin av alla som har tävlat i ”På spåret”.

Den här artikeln uppdateras löpande när mer information om årets säsong tillkommer.

Senaste nytt
