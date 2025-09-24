Bathinas ärliga ord om Aje Philipsons, 82, nya flickvän

2022 gick Bathinas och Aje Philipsons isär efter 18 år tillsammans. Då profilerna hade ett skottsäkert äktenskapsförord hade inte Bathina rätt till en enda krona. Och nu har Aje träffat en ny kärlek.

Det var efter 18 år tillsammans som Bathina Philipson, 47, och Anders ”Aje” Philipson, 82, lämnade in en gemensam ansökan om skilsmässa till Stockholms tingsrätt.

Paret träffades första gången i början av 2000-talet då Bathina var 22 år gammal och Aje var 57 år. De har idag tre gemensamma barn.

Så mycket pengar fick Bathina Philipson efter skilsmässan

När Anders "Aje" Philipson, 79, föddes var hans pappa Gunnar Philipson, som kallades "bilkungen", i full gång med att driva imperiet Philipsons. Det framgångsrika företaget importerade bilar från USA och det var så familjen Philipson byggde sin förmögenhet initialt.

Under 2020 hade Aje, enligt Svensk Damtidning, en förmögenhet som uppmättes till svindlande 130 miljoner kronor. Men av de hade inte Bathina rätt till ett endaste litet korvöre.

I avtalet framgick det nämligen att Bathina och Aje inte ska dela på sina tillgångar vid en skilsmässa.

Det tycker Bathina om Aje Philipsons nya flickvän

Bathina har i en intervju med Allas berättat att hon själv fortfarande är singel men Aje – har han träffats av Amors pilar på nytt, vilket hon kommenterade i samma intervju.