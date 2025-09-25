Folkkära artistens besök chockar i Nyhetsmorgon: "Ofattbart"

Den folkkära, svenska artisten har befunnit sig i rampljuset i 50 år. Men när hon klev in i TV4:s Nyhetsmorgon-studio så fick tittarna sig en smärre chock.

Sångerskan Sylvia Vrethammar slog igenom 1969, och har sedan dess haft flera decennier i rampljuset och släppt låtar och album i ett rasande tempo. Det senaste albumet fick titeln Champagne och kom 2022.

Sylvia Vrethammar uppträder 1979. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Sylvia, som föddes den 22 augusti 1945, har inga planer på att sakta ner. I år fyllde den folkkära artisten 80 år och på bemärkelsedagen berättade hon om känslorna.

"Att fylla 80! Vilken underbar dag det var. Jag stod upp imorse, tittade mig i spegeln och sa "Godmorgon Sylvia, idag fyller du 80". Jag kände mig lätt, bra och full av energi", skrev hon då.

I höst ska Sylvia återigen hoppa upp på scen då hon den 4 oktober intar Cirkus för en konsert där hon kommer att fira sina 80 år på jorden – och 50 år på scenen.

Sylvia Vrethammar fotograferad i september 2025. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT Bild

Sylvia Vrethammar i Nyhetsmorgon

Under dagen gästade Sylvia Vrethammar Nyhetsmorgon i TV4 där hon berättade om den stundande konserten – och när kanalen sedan delade en bild på henne så var det få tittare som kunde tro sina ögon.

"Tack Sylvia, för 50 år i rampljuset Och grattis på 80-årsdagen!", skrev Nyhetsmorgon i inlägget.

80?! Kunde det verkligen stämma? Ja, det är i alla fall en fråga som flera i kommentarsfältet nu ställer sig. Några reaktioner lyder:

"Vilken vacker kvinna! Ofattbart att hon är 80"

"Så snygg, fräsig och jordnära. Inte kan man tro att hon fyllt 80. Grattis"

"80 år och så snygg?!"

Ja det är bara att gratulera till både födelsedag och gener!




