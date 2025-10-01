Den 2 oktober har Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025 premiär på SVT. I den 13:e säsongen får vi följa deltagarna Malin Strömbäck, Patrik Stovell, Tobias Branning, Abtin Jahani, Jimmy Erlandsson, Yury Björnerström, Hampus Samuelsson och Hanna Bergenholtz.

Gift vid första ögonkastet är ett omtyckt program av många. Där får vi följa par som gifter sig i samma ögonblick som de ser varandra.

Tittarna får sedan följa deras resa som gifta och hur de hanterar vardagen och olika situationer som uppstår. Konceptet har blivit så lyckat att man nu även kör höstsäsonger av programmet som då kallas ”Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud”.

Då har Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025 premiär på SVT

Den 2 oktober sänds första avsnittet av Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT. Det är andra gången som programmet sänds även på hösten och totalt är det den 13:e säsongen.

Alla deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud” 2025

Malin Strömbäck, 34, behandlingspedagog, Norrköping.

34, behandlingspedagog, Norrköping. Patrik Stovell, 38, gymägare, Kungsbacka.

38, gymägare, Kungsbacka. Tobias Branning, 35, gruppchef kundservice, Helsingborg.

35, gruppchef kundservice, Helsingborg. Abtin Jahani, 36, röntgensjuksköterska, Göteborg.

36, röntgensjuksköterska, Göteborg. Jimmy Erlandsson, 40, regionchef gränshandeln, Strömstad.

40, regionchef gränshandeln, Strömstad. Yury Björnerström, 37, produktägare, Stockholm.

37, produktägare, Stockholm. Hampus Samuelsson, 25, butikschef, Smögen.

25, butikschef, Smögen. Hanna Bergenholtz, 32, koordinator hemtjänsten, Halmstad.

Malin Strömbäck deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Malin Strömbäck är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Malin Strömbäck: Ålder, jobb och familj

Malin Strömbäck är 34 år gammal och jobbar som behandlingspedagog. Malin bor i en lägenhet i Norrköping, enligt flera sidor. Det finns inga offentliga uppgifter om vilka hennes familj är eller om hon har syskon.

Patrik Stovell deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Patrik Stovell är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.



Patrik Stovell: Ålder, jobb och familj

Patrik Stovell är 38 år gammal och äger gymmet M21 i Kungsbacka där han även är bosatt. Han beskriver hela experimentet som helt ”surrealistisk”.

– Det är speciellt att gå från noll till 100, och flytta in med en främling. Men samtidigt är det ju en utmaning att lämna sina gamla mönster. När man dejtar på vanligt sätt så finns alltid en tanke om att det finns någon annan att träffa, säger han till Kungsbacka Posten.

Det finns dock ingen offentlig information om hans familj.

Tobias Branning deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Tobias Branning är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Tobias Branning: Ålder, jobb och familj

Tobias Branning är bosatt i Helsingborg och nyligen fyllda 36 år och jobbar som teamleader inom kundservice på Ikea, enligt hans Linkedin.

Tobias Branning är homosexuell och det tog honom över 30 år innan han vågade berätta om sin läggning öppet. Men realityserien har gett honom bättre självförtroende och nu ser han fram emot att programmet ska börja sändas.

– När jag var yngre hade jag rätt dålig självkänsla, tänkte inte så högt om mig själv och att jag inte var värd kärlek. Ändå dejtade jag – tjejer. Själva dejtandet var mysigt, men varje gång jag insåg att det kommer förväntas mer började jag backa. Det har skapat ett beteende hos mig som jag kände att experterna kunde hjälpa mig att komma över, berättar han för Kristianstadsbladet.



Tobias berättade om sin läggning för familjen först gången 2019.

– Jag berättade det för min familj 2019, men vi har egentligen inte pratat så mycket om det. Så när andra frågat om jag inte träffat någon tjej än har jag sagt att jag jobbar mycket och trivs själv – mer avlett från ämnet än besvarat frågan. Nu kommer jag ut inför hela svenska folket, säger han till Kristianstadsbladet.

Abtin Jahani deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Abtin Jahani är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Abtin Jahani: Ålder, jobb och familj

Abtin Jahani är 36 år gammal och jobbar som röntgensjuksköterska i Göteborg. Det finns ingen offentlig information om hans familj.

Jimmy Erlandsson deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Jimmy Erlandsson är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Jimmy Erlandsson: Ålder, jobb och familj

Jimmy Erlandsson är 40 år och jobbar som regionchef inom gränshandeln. Han är bosatt i Strömstad.

Innan programmet hade Jimmy varit singel i två års tid, men tillslut tröttnat och därför sökt till programmet. Till Strömstads Tidning har han sagt att singellivet som 40 i Strömstad “inte är någon hit”.

Det finns ingen offentlig information om hans familj.

Yury Björnerström deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Yury Björnerström är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Yury Björnerström: Ålder, jobb och familj

Yury Björnerström är 37 år och bosatt i Stockholm och jobbar som produktägare. Det finns ingen offentlig information om hans familj.

Hampus Samuelsson deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Hampus Samuelssonär en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Hampus Samuelsson: Ålder, jobb och familj

Hampus Samuelsson är 25 år och bor i Smögen och jobbar som butikschef. Det finns ingen offentlig information om hans familj.

För Hampus har dejtingutbudet känts litet på Smögen och efter en vinkväll med några vänner kom de på att han borde söka till programmet.

– Dejtingutbudet på Smögen är inte särskilt stort, har han sagt till P4 Väst.

Hur det slutade för honom när kamerorna slocknade kan han inte avslöja. Men för P4 Väst berättar han att han inte ångrar sin medverkan.

Hanna Bergenholtz deltagare i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud 2025

Hanna Bergenholtz är en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud på SVT.

Hanna Bergenholtz: Ålder, jobb och familj

Hanna Bergenholtz är 32 år och bor i Halmstad där hon även jobbar som koordinator inom hemtjänsten.

Hanna har beskrivit sin bröllopsdag som ett “jättelyckorus” för P4 Halland. Det var Hannas pappa som pushade henne att söka. Han har stöttat henne genom hela processen.