Skiftet på Netflix: Rollista, handling och skådespelare

Allt om serien Skiftet på Netflix: Rollista, handling, skådespelare och premiär.

Skiftet handling – vad handlar den om?

"I ett underbemannat svenskt polisdistrikt på 1950-talet inleds ett djärvt experiment när man anställer de första kvinnliga poliserna. Inspirerad av verkliga händelser" – ja, så beskriver Netflix själva den nya serien Skiftet.

De kvinnliga poliserna placeras i Klara polisdistrikt i Stockholms innerstad, och märker snabbt att deras största problem i tillvaron inte är de kriminella som de ska stoppa – utan från både sina kollegor och samhället, skriver Moviezine.

Netflix nya serie The New Force, eller Skiftet som den heter på svenska. Bildkälla: Netflix

Skiftet rollista – vilka skådespelare är med

Enligt Netflix är följande skådespelare med i Skiftet:

Agnes Rase som Siv

Josefin Asplund som Karin

Electra Hallman som Katina

Malin Persson som Ingrid

Rasmus Luthander som Arne

Hannes Fohlin som Oscar

Pablo Leiva Wenger som Rossi

Christopher Wagelin, Cilla Thorell, Jimmy Lindström och Peter Eriksson är andra skådespelare som är med i Skiftet. Manus är skrivet av Rojda Sekersöz, Elin Randin och Antonia Pyk.

Regin står Julia Lindström och Rojda Sekersöz för, skriver What's on Netflix.

Skiftet. Bildkälla: Netflix

När har Skiftet premiär på Netflix?

Serien har premiär på Netflix den 3 oktober, skriver Moviezine. På engelska heter Skiftet The New Force, vilket står klart efter att huvudrollsinnehavaren Josefin Asplund delade en bild från serien på sin Instagram.

Hur många avsnitt finns det av Skiftet?

Enligt Expressen så är det sex stycken olika avsnitt av Skiftet.

Finns det någon trailer till Skiftet?