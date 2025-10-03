Tidigare vinnarens tips till Robinson-Kevin: "Överlista"

Kevin Saritas, 23, är en av deltagarna i höstsäsongen av "Robinson" och han har faktiskt fått både ett och två tips av en tidigare vinnare, avslöjar han för Nyheter24.

I februari i år stod det klart att långköraren "Robinson", som tog plats i tv-tablån redan 1997, skulle få en ny programledare. I 2025 års höstsäsong, som hade premiär på torsdagen den 2 oktober, är det nämligen Martin Järborg, som ska guida tittarna genom svåra tävlingar och rafflande öråd. I "Nyhetsmorgon", där 46-åringen vanligtvis är programledare, berättade han om hur det kändes att han skulle vara ifrån familjen så länge under inspelningen.

– Det kommer bli tufft förstås. Än så länge är det bara superäventyr och mungiporna uppåt, men jag kommer vara borta ett bra tag och jag kommer sakna dem allihopa jättemycket, sa han då, enligt Aftonbladet, och fortsatte berätta om vilken slags roll han skulle anta i äventyrsprogrammet:

– Jag kommer vara hård när det behövs och snäll när det behövs. Det fina i det här programmet är att det finns tillfälle att vara både och. Ibland kan man bjuda till och ibland så måste man vara bestämd.



Martin Järborg är vanligtvis programledare i "Nyhetsmorgon", med bland andra Soraya Lavasani. Foto: Stella Pictures

Nu gör Martin Järborg sin första säsong som programledare för "Robinson". Foto: TV4

I ett pressmeddelande inför premiären uppgav Järborg att det som gör "Robinson" till ett så speciellt program är de karaktärer som är med. En sådan karaktär – som blev ömsom älskad, ömsom kritiserad – under vårens säsong var Aron Sjölund. Med sitt sluga spel lyckades han vinna programmet som den yngsta deltagaren någonsin – blott 18 år gammal.

– Jag mådde tipptopp när jag kom hem. Jag tror helt enkelt att ö-livet passar mig, sa han till Nyheter24 efter vinsten.

Aron Sjölund vann vårsäsongen av "Robinson". Foto: TV4

Kevin Saritas fick tips från Aron Sjölund inför Robinson 2025

Och väl på hemmaplan har han faktiskt agerat rådgivare åt en av höstens "Robinson"-deltagare". Kevin Saritas, 23, är kollega och vän till Aron Sjölund och ska göra upp med 20 andra tävlande om den åtråvärda statyetten och prissumman på 500 000 kronor. För Nyheter24 berättar han att Aron "definitivt" gett honom tips.

"Mycket praktiskt som hur man startar eld snabbt, hur man äter mycket oavsett hur äckligt det är och hur man kan hjälpa till i lägret", skriver han och tillägger:

"Kanske lite hur man kan överlista produktionen också."

"Men det jag minns mest väl var att han sa: 'Gör ALLTID det som är bäst för DIG och INGEN annan!'”