TV4-profilen Martin Järborg har synts i rutan i över 20 års tid. De senaste åren har vi blivit vana att se honom på daglig basis i och med hans roll i Nyhetsmorgon. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om programledaren.

Martin Järborg ålder – hur gammal är han?

Den svenska programledaren Martin Järborg föddes den 30 mars 1979. Det betyder att han fyller 47 år i början av 2026.

Martin Järborg längd – hur lång är han?

Exakt hur många centimeter programledaren mäter är inte känt. Men av bilder att döma är han åtminstone längre än kollegorna Jenny Strömstedt och Tilde de Paula Eby som är 178,5 centimeter respektive 162 centimeter, något Nyheter24 skrivit om tidigare.

Martin Järborg, Jenny Strömstedt och Tilde de Paula Eby. Foto: Stella Pictures

Martin Järborg föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Järborgs föräldrar heter Pontus och Anna Järborg. Pappa Pontus arbetade bland annat på Utrikesdepartementet och därefter var han stationerad i New York, där Martin föddes, och sedermera Islamabad.

Under uppväxten bodde Martin Järborg även i länder så som Polen och England, vilket Expressen rapporterat.

2020 avled dock Pontus Järborg i cancer, något sonen Martin öppnade upp om i en intervju med tidningen året efter.

– Vi delade jättemycket olika intressen. Läste samma böcker. Hade samma humorreferenser. Ibland kan jag se något och tänka att jag ska mejla pappa, och så går det inte, sa han 2021 till Expressen.

Har Martin Järborg en bror?

Hur många syskon Järborg har är inte känt. Men för Expressen har han berättat att han har en bror.

Var är Martin Järborg uppvuxen?

Martin Järborg är född i New York, USA och har bott i både Warzawa, London och Islamabad, enligt hans egen utsago till Expressen. På frågan hur det var att flytta till Polen 1986, där han också gick sina första åtta år i skolan, var svaret att det var kul – men annorlunda.

– Väldigt annorlunda. Vi flyttade till Warszawa i januari 1986. Flög ner i ett propellerplan, och på matbrickan fick både jag och brorsan, då 6 och 9 år gamla, var sin liten flygplansflaska med vodka, har han sagt till tidningen och vidareutvecklat:

– 1986 var det fortfarande kommunistregim i Polen. Jag pratade bara svenska, och skulle gå i en internationell amerikansk skola. Så den anpassningen var kanske inte det lättaste. Men efter någon månad, så kunde jag göra mig förstådd i skolan, och sen hade jag hur kul som helst.

Även i London studerade han i amerikansk skola.

Foto: Stella Pictures

Har Martin Järborg fru eller flickvän?

Ja, Martin Järborg är gift med frun Camilla Järborg.

TV4-profilen träffade kärleken under fotbolls-EM 2004. I ett inlägg på Instagram har han även tillskrivit en viss Zlatan Ibrahimovic att kärlek uppstod. Detta efter fotbollsstjärnans numera klassiska klackmål mot Italien. Utan det hade paret Järborg kanske aldrig träffats.

”Oavsett! Sjutton år, inte illa. EM-tider även då. Det här var natten efter Sverige - Italien och Zlatans förlösande klackmål, som föranledde firande på stan. Så om det inte vore för Ibrahimovic hade vi aldrig träffats. Sliding doors osv”, har han skrivit på Instagram.

Martin Järborg familj – har han barn?

Tillsammans med frun Camilla Järborg har Martin Järborg två barn: en son och en dotter, enligt Svensk damtidning.

Jobbar Martin Järborg på TV4?

Ja, Järborg har arbetat på TV4 sedan 2004, uppger Hänt. Sedan 2020 har han dock blivit allt mer frekvent förekommande i rutan.

TV4-kollegorna Soraya Lavasani och Martin Järborg. Foto: Fredrik Persson/TT

Är Martin Järborg programledaren i Nyhetsmorgon på TV4?

Det var just 2020 vi började stifta bekantskap med Järborg på mer daglig basis då han klev in som en av de fasta programledarna i Nyhetsmorgon i TV4, som sänds varje dag.

Är Martin Järborg programledare i Robinson 2025?

Ja, i februari 2025 stod det klart att Järborg kliver in som programledare för det populära programmet Robinson. Detta efter att Petra Malm lämnat efter tre säsonger.

– Robinson 2025 - karriärens största äventyr! Jag minns fortfarande Robinsons premiärsäsong 1997, och har varit ett fan sedan dess. Det ska bli hur kul som helst att jobba med detta. Men programledaren i all ära, det är deltagarna, överlevarna, som ÄR Robinson - och årets gäng kommer inte lämna någon besviken. Idel superprofiler. Nu kör vi!, sa Järborg i ett pressmeddelande från TV4 efter att han utnämnts till ny programledare.

I och med att Robinson numera sänds i både vår- och höstsäsong kommer Järborg nu att programleda höstsäsongen 2025, och Anders Lundin fortsätter leda vårsäsongen.

Har Martin Järborg Instagram?