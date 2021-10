Den 26 oktober blev Sverige ett av de första länderna i Europa att kunna ta del av den nylanserade streamingtjänsten HBO Max. Känner du att det är svårt att hålla koll på vilka titlar du kan hitta på plattformen – och hur du får tag på det mest förmånliga priset?

Ta det lugnt, Nyheter24 hjälper dig!

Vad är skillnaden mellan HBO Max och HBO Nordic??

I samband med lanseringen i måndags ersattes HBO Nordic av HBO Max.

Liksom HBO Nordic erbjuder HBO Max ett brett utbud med tiotusentals timmar av underhållning. Men en av skillnaderna mellan streamingtjänsterna är att HBO Max har ett nära samarbete med Warner Media. Det kommer ge tittarna tillgång till filmer från Warner Bros, innehåll från Cartoon Network och mycket mer – på samma ställe.

Vilka serier och filmer finns på HBO Max?

På sin hemsida utlovar HBO Max att de har något för alla.

Förutom originalkatalogen från HBO Nordic har man uppgraderat utbudet med en hel rad nya serier och filmer, däribland "Gossip Girl 2021", "And just like that", "Godzilla vs Kong" och "Wonder Woman 1984".

Hela titelkatalogen på HBO Max hittar du här.

Vad kostar HBO Max i Sverige?

Ett nytt abonnemang på HBO Max i Sverige kostar 89 kronor i månaden, en sänkning från de 109 kronor i månaden som HBO Nordic kostade.

Om man som ny kund tecknar ett årsabonnemang kan man dessutom komma ännu lite billigare undan. Då betalar man 699 kronor för ett år, vilket blir strax över 58 kronor i månaden.

Rabatt på HBO Max - ger dig halva priset

Men den nya kunden kan skatta sig riktigt lycklig. Fram till den 30 november kan nämligen nya kunder signa upp sig på ett nytt abonnemang till halva priset. Blott 44,5 kronor kommer månadspriset för HBO Max därmed kunna landa på.

Rabatten gäller livet ut och kommer justeras med framtida abonnemangskostnader. Skulle månadsavgiften på HBO Max gå upp i framtiden kommer du som kund betala hälften av det nya priset.