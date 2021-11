Christian Bauer kliver in i Wahlgrens värld – hamnar mitt i sexbråk under familjelunchen

Det har knappast undgått någon att Pernilla Wahlgren, 53, hittat kärleken i Christian Bauer, 55. Christian kommer från Stockholmsförorten Åkersberga och jobbar som säljare samt modell. Han har sedan tidigare två döttrer.

Pernilla Wahlgrens pojkvän Christian Bauer. Bildkälla: Facebook

I Wahlgrens värld berättade Pernilla att paret varken träffades via dejtingappar eller blinddate utan att de träffades via gemensamma vänner. Under säsongens gång har man fått följa med på resan, från den första dejten – till att Christian nu ätit lunch med Pernillas föräldrar, syskon och barn.

Det hela ägde rum i somras då hon bjöd in till lunch för att alla skulle få bekanta sig med hennes nya käresta.

Pernilla och Christian visade upp sin kärlek under lunchen. Bildkälla: discovery+

Men då det är Wahlgrens vi pratar om – så blev det ingen vanlig liten sommarlunch.

Linus Wahlgren: "Jag vill inte höra"

Mitt under lunchen känner Christina Schollin för att ge sina bästa råd till det färska paret Christian och Pernilla. Men det hela landar lite fel.



– Försök inte att förändra varandra. Den enda man kan förändra det är sig själv, säger hon.



– Men mamma dom är ju över 50 och har vuxna barn och barnbarn. Jag tror nästan de har koll på det, inflikar Niklas Wahlgren.

– Snälla jag ligger med en morfar, säger Pernilla.

Detta passade inte helt det tredje syskonet Linus Wahlgren som snabbt sätter händerna för öronen och börjar göra ljud.

Linus Wahlgrens små öron ville ej höra sexpratet mellan familjemedlemmarna. Bildkälla: discovery+

– Ahhhhh... ahhhhh, skriker han.



– Kan du inte höra att syrran får..., börjar Niklas som blir avbruten av Linus.

– Sluta!!! Det ni gör, gör det. Men jag vill inte höra. Kan vi inte hålla något lite privat någon gång, fortsätter Linus.

– Jag vet ju seriöst allt om ditt sexliv. Shit vad du är lik Oliver nu säger Bianca Ingrosso och syftar då på sin bror, Oliver Ingrosso.

– Här försökte man vara fin och komma med lite goda råd, suckade Schollin.

– Det är ganska hopplöst vid det här bordet, fyllde maken Hans Wahlgren i.

Se klippet i spelaren ovan.

Wahlgrens värld ser du på Kanal 5 och discovery+-