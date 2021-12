Melodifestivalen 2022 närmar sig – här är hela startfältet

Melodifestivalen 2022 närmar sig med stormsteg.

Den första deltävlingen äger rum den 5 februari i Malmö, och sen åker turnén vidare till Göteborg, Linköping, Lidköping och Örnsköldsvik innan finalen i Stockholm den 12 mars.

Melodifestivalen 2022: Artisterna och låtarna

I slutet av november 2021 bekräftade SVT äntligen hela startfältet för Melodifestivalen 2022 – och tävlingsproducenten Karin Gunnarsson utlovar både nya uttryck och överraskningar.

– I startfältet finns flera revanschsugna artister, tidigare vinnare är tillbaka och rocken står stadig, säger hon i ett pressmeddelande.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Här är startfältet i Melodifestivalen 2022

Deltävling 1 Malmö 5/2

1. Malou Prytz - Bananas

2. Theoz - Som Du Vill

3. Shirley Clamp - Let There Be Angels

4. Omar Rudberg - Moving Like That

5. Danne Stråhed - Hallabaloo

6. Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

7. Robin Bengtsson - Innocent Love

Deltävling 2 Göteborg 12/2

1. LIAMOO - Bluffin

2. Niello & Lisa Aja x - Tror Du att Jag Bryr Mig

3. Samira Manners - I Want To Be Loved

4. Alvaro Estrella - Suave

5. Browsing Collection - Face In The Crowd

6. John Lundvik - Änglavakt

7. Tone Sekelius - My Way

Deltävling 3 Linköping 19/2

1. Cazzi Opeia- I Can’t Get Enough

2. Lancelot - Lyckligt Slut

3. Lisa Miskovsky - Best To Come

4. Tribe Friday - Shut Me Up

5. Faith Kakembo - Freedom

6. Linda Bengtzing - Fyrfaldigt hurra!

7. Anders Bagge - Bigger Than The Universe

Deltävling 4 Lidköping 26/2

1. Anna Bergendahl- Higher Power

2. Lillasyster - Till Our Days Are Over

3. Malin Christin - Synd Om Dig

4. Tenori - La Stella

5. MEDINA - In I Dimman

6. Angelino - The End

7. Klara Hammarström- Run To The Hills