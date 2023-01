Artisten Doris Svensson är död – blev 75 år gammal

Artisten Doris Svensson, känd som "Doris", är död, rapporterar Göteborgs-Posten.

Hennes största hit är "Did you give the world some love today baby"

Göteborgs-Posten uppger att Doris Svensson dog på ett äldreboende i Göteborg i söndags efter en tids sjukdom.

Under 1960-talet sjöng hon med bland annat rockbanden Strangers, Paces och Plums.

Doris Svensson blev 75 år gammal.