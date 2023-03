Summerburst plötsliga vändning – festivalen ger svar på tal.

Under måndagen meddelade arrangören via deras hemsida att Summerburst ställs in. Årets upplaga av festivalen på Ullevi skulle ägt rum 2-3 juni.



På Summerburst hemsida står det följande att läsa: "Kära Summerburst fans, tyvärr behöver vi informera er om att årets Summerburst inte kommer att äga rum som planerat. Alla biljettköpare kommer att återbetalas."

Summerburst meddelar i samma veva att alla biljettköpare ska återbetalas. Till de som har bokat hotell och tåg i närheten uppmanar man på hemsidan att ta kontakt direkt med det bolag som man bokat resa eller hotell med.

Summerburst-fansen ser rött: "Besvikna"

Många personer skriver på Summerburst Facebook-sida att de inte förstår det drastiska beslut som tagits bara några dagar efter att festivalens annonserat nya artistsläpp.



"Trodde först det va ett skämt? Anledningen känns ej trovärdig alls... så många som är besvikna" skriver en person.



Kommentarsfält under Summerburts bild från 11 mars. Foto: Skärmdump/Facebook

När Nyheter24 når Summerburst på Facebook med frågor kring vad beslutet grundar sig i svarar de följande:



"Anledningen till varför Summerburst ställs in är för att Live Nation har beslutat att fokusera på de andra festivalerna som genomförs under våren och sommaren, som kommer att skapa oförglömliga upplevelser för fansen".