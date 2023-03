Det här ska du inte göra med skatteåterbäringen: "Allvaret inte sjunkit in"

I förra veckan fick svenskarna det efterlängtade beskedet om skatteåterbäring. Det är alltid ett uppskattat tillskott till hushållskassan när pengarna från återbäringen trillar in på kontot.

Pengarna är det överskott på den skatt som betalats in på dina inkomster under året, men bara om det betalats in för mycket skatt. Samma sak gäller åt andra hållet – om du får kvarskatt.

Skatteåterbäringen är inte "gratis pengar"

För många kan skatteåterbäringen kännas som extrapengar, utöver det du arbetat in under året, och risken finns att många väljer att sprätta iväg "bonusen". Skatteåterbäringen är mer behövd än någonsin tycker vardagsekonomen Magnus Hjelmér på Ica-banken som Nyheter24 pratat med.

– Många gånger har man fortsatt sin vanliga konsumtion och lyckats få det att gå runt. Då blir skatteåterbäringen för många ett extra tillskott som man inte planerat. Många ser återbäringen som gratis pengar och lusten att spendera kan vara stor. Det ska man såklart få göra, men kanske inte riktigt i samma utsträckning som tidigare år.



Hög inflation och stigande räntor pressar en allt större andel av svenska hushåll. Inte nog med det kom siffror tidigare i veckan från Statistiska centralbyrån som visar att matpriserna stigit med över 20 procent det senaste året, en utveckling som inte noterats sedan 1950-talet.

– Vi är mitt uppe i den ekonomiska krisen och vi har bland annat ett utmanande ränteläge. De kommande månaderna väntar fler höjningar och ungefär 72 procent av alla bundna lån löper ut under året.

Vardagsekonomen: "Allvaret inte sjunkit in"

Magnus Hjelmér ser skatteåterbäringen som ett gyllene tillfälle att nystarta sin ekonomi och bygga upp en buffert för långsiktigt sparande.



– Har man varit och nallat ur sin buffert för oförutsägbara utgifter kan det bli tufft om något skulle hända. Vi måste kunna vara klara ekonomin även om extra utgifter kommer, utöver skatteåterbäringen eller för den delen elstödet. Det är tid nog att komma på fötter igen och sätta ett sparande dedikerat för bland annat högre energipriser och räntekostnader.



Trots att inflationen och räntorna stigit ett tag, tror Magnus Hjelmér, att allvaret ännu inte sjunkit in för många hushåll. Han menar att det behövs större beteendeförändringar för att bryta gamla vanliga mönstren.

– Räntorna går upp och ränteutgifterna drar iväg. Det är viktigt att man kan hantera de plötsliga kostnadsökningarna. Det är inte så att vi ska bygga upp ett jätteskydd, utan se till att vi har en "krockkudde".

Inför skatteåterbäringen gjorde Kantar Sifo en undersökning på uppdrag av Ica Banken att undersöka vad svenskarna tänkt göra med skatteåterbäringen.

Resultatet förvånar Magnus Hjelmér, då färre planerar att lägga undan pengarna man får tillbaka på skatten, jämfört med i förra året.



Strutseffekten slås på under pressade tider

De höga priserna verkar vara här för att stanna. Högre bolåneräntor och dyrare omkostnader kan ses som det nya normalläget och de allra flesta behöver göra förändringar i vardagen.

– Ju bättre koll och påläst man är desto lättare är det att göra justeringar längs vägen och ha kontroll. Mitt tips i tuffa tider är inte följa upp månatligt. Nu handlar det om att ta tätare uppföljning veckovis, då får man kontroll vecka för vecka och det blir lättare att agera snabbt om det skulle behövas

– Vi har en förmåga i tuffa tider att negligera negativ information. Vi loggar in färre gånger på kontot, eller så undviker man nyhetsrapportering om högre inflation som inte är kul att se.

Att människor undviker den negativa informationen och sticker mer eller mindre huvudet i sanden, som Magnus Hjelmér förklarar som "strutseffekten", i pressade lägen är för att vi inte är till fullo konstruerade för att navigera klokt i stressade situationer.

Men har man däremot en sund ekonomi med ett sparande där man har en buffert och långsiktigt sparade kan man använda skatteåterbäringen till något roligt. Men gör detta först när de andra delarna är på plats.

Lista: Gör detta med skatteåterbäringen