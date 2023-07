Virala Subway-reklamen hånar ubåten Titan – kunderna rasar: "Respektlöst"

För en tid sedan försvann ubåten Titan. Den 6,7 meter långa turistubåten ägdes av företaget Oceangate Expeditions och var påväg på en expedition för att titta på Titanics vrak på 3 800 meters djup när den försvann. När ubåten tappade kontakten började en sökinsats som engagerade hela världen.

Ombord fanns fem personer, en pakistansk affärsman, Shahzada Dawood, och hans tonårsson Suleman Dawood. Även en brittisk miljardär, Hamish Harding. Stockton Rush, grundare och chef för Oceangate som äger miniubåten och den franske upptäckaren Paul-Henry Nargeolet.

Tillslut hittade man vrakdelar på Atlantens botten från ubåten Titan och misstänker att den imploderat. Alla som befann si gombord på miniubåten dog.

Subways osmakliga reklam upprör

Nu har bilden blivit viral och många diskuterar smörgåskedjan Subway och hur de driver om den tragiska olyckan.

“Our subs don’t implode”, står det på en reklamskylt i USA. Reklamen är fyndig då Subways smörgåsar kallas för “subs”, precis som förkortningen på submarine, som på engelska betyder ubåt.

Butikschefen sa till Fox News att de varit i kontakt med sina anställda om att denna typ av kommentar inte är okej. Skylten ska även vara nedtagen, skriver Fox Business.

"That’s disrespectful as fuck! Bet if that was their family they wouldn’t t think it’s so funny", skriver en kommentar i inlägget ovan och flera verkar hålla med om att detta är olämpligt.

Medan många skrattar åt reklamen och den som gjorde detta och menar på att den personen nog har fått sparken nu.