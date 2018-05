När Netflix-serien "13 Reasons Why" första säsong hade premiär 2017 blev det snabbt en succé. Snart är andra säsongen här. Den är producerad av Selena Gomez och tar upp viktigt ämnen som självmord och våldtäkt och är den mest omtwittrade tv-serien någonsin.

I seriens första säsong får vi följa Clay, som försöker ta reda på varför hans vän Hannah tog sitt liv. Hannah har lämnat efter sig kassettband med ”ledtrådar” och tittarna får följa hennes sista tid i livet.

1. När har 13 Reasons Why säsong två premiär?

Det kanske är en fråga du har ställt dig sedan du såg färdigt det sista avsnittet av första säsongen. Men den andra säsongen har premiär väldigt snart, den 18 maj kommer avsnitten till Netflix.

2. Hannah kommer ha en stor roll



Hannah kommer vara med i säsong två och tittarna kommer att få se mer av hennes förflutna, skriver Cosmopolitan. Mycket av fokuset kommer ligga på hur karaktärerna hanterar sorgen efter Hannahs död

3. Det kommer vara någon som berättar...

Men det kommer inte vara vara Hannahs röst vi får höra i den andra säsongen.

Bildkälla: Twitter

4. Tittarna kommer få följa Jessica

I första säsongen blir Jessica utsatt för en våldtäkt. I den andra säsongen kommer tittarna få följa hennes resa mot att försöka läka efter den traumatiska upplevelsen. Något som kommer att bli en stor del av säsongen, enligt Cosmopolitan.

5. Vad händer med Bryce?

Förhoppningsvis kommer Bryce att ställas inför rätta, efter att i säsong ett utsatt Jessica för en våldtäkt på hennes fest och Hannah i hans hem.

6. Nya karaktärer

I säsongen kommer vi få träffa åtminstone sju nya karaktärer. Men vi kommer vi få se Hannah, i form av flashbacks. Clay, Zach, Tony, Olivia, Justin, Jessica, Bryce, Alex, och Courtney, om vi ska tro producenten Selena Gomez.

Bild på Selena Gomez Instagram. Bildkälla: Instagram

7. Det kommer bli en rättegång

I säsong två kommer det att bli en rättegång i den andra säsongen, skriver Cosmopolitan.

8. Andra karaktärers perspektiv på Hannahs historia

Enligt Yorkey så ska ska anledningen till varför andra karaktärers perspektiv på Hannahs historia kommer att visas ska vara för att fylla i luckor i hennes liv.

9. Utspelar sig några månader senare

Den andra säsongen av serien kommer att utspela sig några månader efter att den första slutade.

10. Selena Gomez är fortfarande väldigt involverad

Den första säsongen av "13 reasons why" var Gomez och hennes mamma Mandy Teefy exekutiva producenter. I den andra säsongen är Gomez fortfarande väldigt involverad.

11. Musiken

Enligt Cosmopolitan kommer vi få höra bland annat bandet One republic, Logic, Billie Eilish, Khalid, New Order och Tears for Fears i bakgrunden i säsong två. Musiken släpps också 18 maj.

12. Varning innan varje avsnitt

Eftersom att kritiken var hård mot första säsongen av serien, här kan du läsa mer om kritiken , så har skaparna av serien nu valt att lägga in en varning på Netflix innan en börjar titta på den.

I det lilla klippet pratar skådespelarna i filmen om psykiskt ohälsa och uppmanar att titta på serien med en vän – alternativt inte tittar på den alls om en mår väldigt dåligt av psykisk ohälsa.

13. Kuratorn Mr Porter

I slutet av säsong ett får vi se kuratorn Mr Porter konfronteras med det faktum att han till stor del hade kunnat hjälpa Hannah. I säsong två ska vi få följa honom när han försöker göra bättre ifrån sig. Han ska vara fast besluten om att aldrig låta en elev må lika dåligt igen – och går över gränsen...

