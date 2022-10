Polisen i Norrköping rapporterar om mord / dråp

Kl 15:36 inkom samtal till Polisen via SOS gällande ett våldsbrott i Ingelstad Shopping i Norrköping.



Flera polisiära resurser beordrades till platsen.



En person är gripen.



En förundersökning gällande försök till mord har inletts.



Polisen har upprättat en avspärrning och en brottsplatsundersökning kommer genomföras. Polisen vidtager även andra initiala utredningsåtgärder såsom förhör med vittnen.



Målsäganden fördes skadad till sjukvården med ambulans.



Ytterligare upplysningar gällande händelsen kommer inte kommuniceras via telefon under kvällen utan via uppdatering av detta händelseformulär.