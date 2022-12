Orust: Polisen rapporterar om uppdatering

I samband med mordförsöket greps en man som misstänkt, och han har under natten blivit anhållen av åklagare som misstänkt för försök till mord. Under dagen kommer nya förhör att hållas med honom tillsammans med hans försvarare. Polisens kriminaltekniker har under natten arbetat i bostaden med en teknisk undersökning. Den är nu avslutad, men platsen är fortsatt avspärrad.

Den knivskurne mannen vårdas på sjukhus. Hans skadeläge är stabilt.

Det finns ingen ytterligare information att lämna om händelsen.