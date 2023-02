Polisen i Arvidsjaur rapporterar om trafikkontroll

Trafikpolisen har under dagen samverkat med den lokala polisen i Arvidsjaur med omnejd. Följande resultat kan rapporteras:

- Polisen har kontrollerat nykterheten i trafiken, totalt har 110 förare fått blåsa i polisens sållningsinstrument.

- Två förare har blåst positivt i sållningsinstrumenten och har fått medfölja för provtagning. En av förarna har blåst under straffbar gräns och en har blåst över och misstänks för rattfylleri. Föraren har fått sitt körkort omhändertaget. (Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsen för omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av körkort).

- Två lastbilschaufförer har kontrollerats gällande kör- och vilotider, varav en misstänks för brott mot tidsbestämmelserna.

- En trafikant med släp misstänks för olovlig körning efter att ha framfört en fordonskombination som är tyngre än vad körkortsbehörigheten tillåter.

- En förare har fått böter efter att inte ha stannat korrekt vid stopplikt.

- En har fått böter på grund av att bilbälte inte använts under färd.

- Två förare har fått böter på grund av bristfällig lastsäkring.

- Tre förare har fått böter på grund av fordon med körförbud.

- Polisen har genomfört tre flygande besiktningar av lätta fordon. Två flygande besiktningar av A-traktorer har genomförts, varav en måste kontrollbesiktigas och den andra registreringsbesiktigas.

- En förare har fått böter på grund av hastighetsöverträdelse.

- Två har fått böter på grund av avställda fordon.

- En förare har fått böter på grund av viktbrott (en lätt lastbil som varit för tung).

- Två förare har fått böter på grund av belysningsbrott.

- Polisen har också rapporterat ett fordon med speciella dubbdäck som ej får köras på väg.