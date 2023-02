Hammarö: Polisen rapporterar om stöld / inbrott

En fastighetsägare anmäler till polisen att okänd person tillgripit en bil som stod parkerad utanför aktuell adress, händelsen skedde vid 05-tiden. Under morgonen uppmärksammas även att någon varit inne i fastigheten, troligt har personen tagit sig in via ett fönster. Det är okänt om något mer förutom bilen är tillgripet.