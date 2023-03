Polisen i Jönköping rapporterar om försvunnen person

Polisen letar just nu efter en person som vi önskar kontakt med för att säkerställa att personen är ok. Vi väljer nu att gå ut med uppgifter kring personen, som försvunnit från sin bostad i centrala Jönköping under eftermiddagen, då det är mycket angeläget att vi hittar denne snarast.

Signalementsuppgifter: Man ca 30 år, 175 cm. Kortklippt på sidorna av huvudet. Svart dunjacka. Beiga eller smutsigt ljusa skor, blå jeans.

Har DU uppgifter att lämna, där du sett en person som stämmer in på beskrivningen eller ser DU honom nu, ring oss på 112.

Vi misstänker inget brott utan hanterar detta som en försvunnen person. Vi hanterar även detta som ett pågående ärende där vi arbetar brett med olika samverkansaktörer, bl.a. kollektivtrafik, väktare, taxibolag och sjukvårdsinrättningar.