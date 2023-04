Fastighetsägare upptäckte inbrott i övervakningssystem – blockerade vägen för tjuvarna

En fastighetsägare vid Änggården har via kameror i fastigheten sett hur okända personer har tagit sig in i bl a en lada på platsen. Ägaren åker fram till gården och blockerar vägen ut från fastigheten med sin bil. Han får hjälp av ytterligare en person/bil. Polisen larmas. Minst två okända personer har varit synliga via kamera.

Ytterligare en personbil ställs upp för att blockera vägen. Samtidigt ser man hur en av gärningsmännen startar upp den bil man kommit till gården med. Han kör sedan mot de blockerande bilarna. Gärningsmannen hotar att köra på de som blockerar vägen. Anmälaren/fastighetsägaren tvingas släppa förbi bilen med gärningsmannen/männen. De kommer undan före det att polis anländer. Polisen söker av närliggande vägnät men man har ännu inte anträffat den misstänkta bilen/gärningsmännen.

Bilen utlarmad och minst en av gärningsmännen är troligen identifierad.



Text av

Stefan Gustafsson Publicerad