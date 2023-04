Karlstad: Polisen rapporterar om ofredande / förargelse

Mannen kontaktade under gårdagskvällen en flicka under femton år i centrala Karlstad. Mannen försökte bland annat locka med sig flickan in på en toalett. Polis kallades till platsen som påträffade flickan, mannen hade då avvikit men kunde gripas av en hundpatrull på annan plats i centrala Karlstad. Flickan är fysiskt oskadad. Mannen anhölls senare under kvällen av åklagare. Med hänsyn till målsägandes låga ålder kommer fler upplysningar inte att lämnas.