Flera fall av bedrägeri mot äldre – utger sig för att vara polis

Det har under kvällen inkommit uppgifter från tre målsägande som varit utsatta för bedrägeri/försök till bedrägeri, där gärningspersonen kontaktat dessa via telefon initialt. Två av brotten har fullbordats och ett försök då målsäganden i detta fall ej lämnat ifrån sig några bankkort eller uppgifter.

Gemensamt för ärendena är att det är äldre människor som är drabbade.

Gärningspersonen har utgett sig för att vara dels polis och dels banktjänsteman.

Polisen råder anhöriga och bekanta i Nyköping med omnejd att informera sina äldre nära och kära om att vara mycket återhållsam i kontakter med personer som önskar uppgifter och tjänster via tel på detta sätt.



