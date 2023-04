Malå: Polisen rapporterar om uppdatering

Under fredagseftermiddagen fattade åklagare beslut om att anhålla ytterligare en person i ärendet. Personen, som är en ung man under arton år, anhölls i sin frånvaro och greps under fredagskvällen varefter anhållandet fastställdes.

Förhör ska hållas i närvaro av försvarare.

Den unge mannen ingår i samma familjekonstellation som de personer som tidigare har frihetsberövats i ärendet.

Senast på måndag klockan 12:00 ska åklagare fatta beslut om han ska begäras häktad eller inte.