Polisen rapporterar om brand, Växjö

Under eftermiddagen har tre mindre bränder rapporterats in i Växjö. Bränderna misstänks vara anlagda och Polisen har just nu en stor resurs avsatt för att hantera detta.

Polisen önskar att få in tips från allmänheten, har du sett någon eller något som kan ha med händelsena nedan att göra? Ring in ditt tips på 114 14. Ser du ett pågående brott? Ring 112.

15:46, Folkparksvägen/Hagadalsvägen: Brand i däcken på en bil i ett garage. Stor rökutveckling. På plats kan det konstateras att det också brinner vid ett förråd på adressen.

16:36, Björnbärsvägen: Brand i en trave virke uppe på taket till ett ej färdigbyggt flerfamiljshus.