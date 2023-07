Östersund: Polisen rapporterar om rån

Under gårdagen, lördag, blev en man i centrala Östersund avtagen ägodelar under hot om våld. Polisen inleder ett utredningsarbete och under kvällen grips fem personer, de anhålls av åklagare. Männen misstänks för rån och försök till utpressning.

Polisen arbetar vidare med kompletterande förhör, undersökning av beslag och analys av centrala Östersunds bevakningskameror.

Ärendet leds av åklagare.