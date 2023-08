Lund: Polisen rapporterar om försvunnen person

En man i 70-årsåldern anmäls försvunnen från sitt hem i östra Lund av hemtjänst som kommer till mannens adress vid 15-tiden. Mannen tros vid försvinnandet ha varit iklädd tunn blå jacka, blå jeans och vit keps. Han är cirka 167 cm lång och har normal kroppsbyggnad.

Magnus som mannen heter har ett busskort varför det kan tänkas att han eventuellt åkt buss i eller kring Lund under dagen. Ser du eller har du nyss sett den försvunne mannen? Kontakta då polisen via telefonnummer 112. Tips och andra observartioner mottages tacksamt via telefonnummer 114 14.

Polisen har under dagen sökt i närområdet och varit i kontakt med samverkanspartners för att se om han t.ex. hamnat på sjukhus.