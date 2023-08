Polisen i Vimmerby rapporterar om stöld / inbrott

Under dagen har tre inbrott i villor i Storebro anmälts till polis. Två inbrott har upptäckts under förmiddagen och ett under eftermiddagen. I samtliga fall har gärningspersonen/gärningspersonerna tagit sig in via en altandörr.

Polis har varit på plats och tagit upp anmälan om inbrottsstöld. Det är i nuläget oklart vad som har tillgripits.