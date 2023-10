Ung man begärs häktad för misstänkt mord på försvunna Henrik, 15 år

Åklagaren har i dag söndag begärt en ung man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på den 15-åriga pojke som varit försvunnen sedan nästan en vecka tillbaka i Alingsås. Personen som nu begärs häktad för mord har sedan i torsdags varit anhållen skäligen misstänkt för människorov i ärendet. Den utredning som bedrivits har nu lett fram till att åklagaren begärt personen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Den 15-åriga pojken har ännu inte påträffats. Åklagare och polis kommer att hålla en gemensam pressträff i ärendet vid Polishuset i Alingsås kl 15:00 i dag söndag efter avslutad häktningsförhandling.Personen som nu begärs häktad är en av de två misstänkta som i dagsläget är anhållna i ärendet. En person är fortsatt anhållen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott. För den personen löper fristen ut i morgon måndag kl. 12. Innan dess måste åklagaren fatta ett beslut om även den personen ska begäras häktad eller försättas på fri fot.En tredje person som sedan i fredags varit anhållen misstänkt för människorov släpptes under eftermiddagen i går lördag på fri fot efter beslut av åklagare, då misstankarna mot den personen försvagats under utredningens gång.För samtliga personer som varit anhållna i ärendet har misstankegraden varit den svagare, det vill säga skäligen misstänkt.Häktningsförhandling kommer att hållas i Alingsås tingsrätt i dag söndag med start kl. 13.30.Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1859-23.Åklagarmyndighetens presstjänst inte har tillgång till några handlingar i ärendet.KontaktSenior åklagare Andreas Ekengren kommer att vara tillgänglig för media tillsammans med kommenderingschef Peter Sörstedt vid en gemensam pressträff efter avslutad häktningsförhandling under eftermiddagen i dag söndag. Innan häktningsförhandlingen är åklagaren inte tillgänglig för media.