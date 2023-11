Polisen i Tyresö rapporterar om skottlossning

Under natten har polis har varit på plats i Bollmora med anledning av samtal om smällar, men inga spår av skottlossning hittades.

Men på morgonen upptäcker en boende i Bollmora skotthål i ett flerbostadshus entrédörr på en närliggande adress till den som var aktuell under natten.

Polisen spärrar av platsen och sätter den under bevakning i inväntan på teknisk undersökning. En dörrknackning har också inletts i området.