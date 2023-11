Polisen i Nässjö rapporterar om trafikbrott

08:57 Nässjö

En bilförare i Nässjö misstänks för grov vårdslöshet i trafik. Detta efter att samtal gällande personens bilkörning inkommer till ledningscentralen under lördagsmorgonen. Personer som sett bilen på flera platser runt om i Nässjö uppger att föraren under morgonen kört mycket vårdslöst och att han ska ha varit nära att köra på någon.

Mannen ska också ha betett sig verbalt mycket illa mot flera personer under morgonen.

Efter en del eftersforskning runt om i staden kunde polispatrull anträffa bilen och föraren.

Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks nu för grov vårdslöshet i trafik. Hans körkort omhändertogs på plats.