Polisen i Luleå rapporterar om inbrott

Under lördagen har polisen kontaktats gällande ett inbrott i ett fritidshus utanför Råneå i Luleå kommun. Okänd gärningsperson/personer ska ha tagit sig in, troligen under natten. Det är oklart om något har tillgripits.

Anmälan gällande stöld genom inbrott upprättas. Polisen har varit på plats och utfört en brottsplatsundersökning.