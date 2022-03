Kraftiga kursfall på Asiens börser

Tokyos Nikkei 225-index låg i den avslutande handeln på minus 2,4 procent, medan det bredare Topix-index hade gått ned 2,5 procent.

Taiwanbörsen faller med 3,2 procent, medan Seoulbörsens Kospi-index backar drygt två procent. Hang Seng-index på Hongkongbörsen ligger på minus 3,5 procent inför den avslutande handeln.

Börserna i Fastlandskina backar också. Shanghaibörsen ligger på minus 1,9 procent, medan Shenzhenbörsen ligger på 2,5 procent.

Världsmarknadspriset på råolja lyfter med drygt 10 procent till över 130 dollar per fat efter att under nattens handel varit uppe över 139 dollar per fat som högst.

Priset pressas uppåt då marknaden befarar att utbudet kan minska markant om rysk olja inte längre kan handlas till följd av sanktioner eller ett ryskt embargo.