Pilarna pekar nedåt för börserna

Terminshandeln ligger ned runt 0,8 procent för Stockholm. I fredags stängde de amerikanska börserna svagt ned, och det ser ut att gå ned nu under måndagsmorgonen i Europa.

Räntorna fortsätter att stiga, den amerikanska långa räntan ligger en dryg procent högre jämfört med för en månad sedan. Under tisdagen kommer amerikanska inflationsiffror, och inflationen kommer att vara i fokus under den här veckan i flera länder. Bland annat kommer Storbritanniens besked på onsdag. Under måndagen kommer siffror från Norge och Danmark.

Ändå verkar inte stigande räntor och inflation bita på bopriserna. Över hälften av hushållen räknar med att bopriserna stiger framöver och de som tror på sjunkande priser blir allt färre, enligt SEB:s boprisindikator för april.

Oljepriser har fallit tillbaka något, Brentoljan handlas för drygt 100 dollar fatet. Även gaspriset backar något.