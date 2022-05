Förlorar 700 miljoner dollar på grund av kriget

Danska fraktjätten AP Møller-Mærsk bedömer att man förlorat omkring 700 miljoner dollar i intäkter under första kvartalet på grund av kriget i Ukraina. AP Møller-Mærsk som står för en sjättedel av världens all containerhandel har precis som flertalet andra bolag stoppat all verksamhet i Ryssland och ska nu försöka sälja sina ägarandelar i ryska hamnar.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1023108-forlorar-700-miljoner-dollar-pa-grund-av-kriget Kopiera länken — Vi förhandlar med flera aktörer men det är en komplex situation. Vi måste också ta hänsyn till de sanktioner som råder och jag misstänker att det kommer att ta tid, säger vd:n Sören Skou. Totalt handlar det om 627 miljoner dollar i nedskrivningar för företaget och omkring 91 miljoner dollar i utökade kostnader.