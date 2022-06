Musk vill ta betalt från Twitter-användare

Det är fortfarande högst oklart om Elon Musks köp av Twitter kommer bli av. Det hindrade dock inte världens rikaste man att via ett digitalt möte träffa bolagets anställda och svara på frågor.

Nyhetsbyrån Bloomberg har tagit del av Musks presentation och svar på frågor genom anställda som deltagit men fått vara anonyma.

Efter att inlett med att berätta hur "vissa människor använder sin frisyr för att uttrycka sig själva, jag använder Twitter", ska Musk bland annat ha presenterat sin vision om att Twitter i framtiden ska ha en miljard aktiva användare.

För att undvika problemen med falska Twitterkonton presenterade amerikanen också förslaget att debitera användare för att därmed kunna göra en verifiering, dock ska det fortsatt gå att ha anonyma konton efter att själva verifieringen gjorts.

Fejkkonton – ett problem

Just den stora mängden spam- och fejkkonton har tidigare angetts som skäl till att Musk hotat att dra tillbaka sitt köp av den sociala medier-plattformen för 44 miljarder dollar, motsvarande 440 miljarder svenska kronor.

Vid mötet fick han enligt Bloomberg inga direkta frågor om själva affären. Att en företagsledare nu håller ett föredrag och frågestund inför anställda innan affären är klar, har dock lett till höjda ögonbryn.

— Min erfarenhet är att det här här väldigt ovanligt och nästan bisarrt att någon som inte slutfört köpet nu pratar med de anställda hos ett bolag han tänker köpa, kommenterar Harry Kraemer, professor vid Kelloggs handelshögskola, en del av Northwestern University, till nyhetsbyrån AP.

Stor följarskara

Musk som själv har 98 miljoner följare på Twitter ska även ha lyft en förhoppning om att göra plattformen så lockande att man inte kan vara utan den, dock är han inte intresserad av att vara vd för bolaget enligt honom själv.

På New York-börsen har inte Musks framträdande fått någon positiv uppsving för Twitters aktie som faller precis som många andra teknikaktier. En aktie kostar numera omkring 37 dollar, långt under de 54 dollar som Musk tidigare sagt sig vara beredd att betala per aktie i samband med bolagsköpet.