Bensinbolagen behöll delar av skattesänkning

Drivmedelsskatten, inklusive moms, sänktes med 1:81 kronor i maj 2022.

Nettoeffekten blev dock bara 1,3–1,4 kr per liter för bensin och cirka 1,6 kr per liter för diesel eftersom priset omotiverat hade höjts innan skattesänkningen. Beaktas den effekt som sedan ägde rum under maj månad, efter skattesänkningen, blir genomslaget ännu lägre.

Per den 31 maj anger beräkningarna att 62 procent av skattesänkningen slog igenom på bensinpriset. För diesel ger motsvarande skattning att genomslaget uppgår till 75 procent.

Källa: Konjunkturinstitutet