Kronan på historiskt låg kurs

Under morgonhandeln har kursen stabiliserats på 11:09 kronor per dollar, efter att under småtimmarna ha snuddat vid 11:14 kronor per dollar.

Tidigare historiska bottennotering var 2001, på 11:04 kronor per dollar.

Geopolitisk oro och säsongsmönster väger tyngre på kronan än Riksbankens oväntat stora räntehöjning i tisdags, som borde ha stärkt kronan.

"Kronan påverkas i mindre grad än vanligt av Riksbanken och räntor och drivs främst av det globala risksentimentet som vi väntar oss förblir surt under hösten. Det i kombination med ett säsongsmönster där EUR/SEK (kursen mot euron) brukar röra sig högre i oktober gör att vi förväntar oss en ännu svagare krona den närmaste tiden", skriver SEB-ekonomen Elisabeth Kopelman i ett kundbrev.

En svag krona förvärrar inflationen – redan uppe på 9 procent – genom att importerade varor blir dyrare. Utvecklingen ger dock en skjuts uppåt för svensk exportindustri, då den gör svenska varor billigare på världsmarknaden.