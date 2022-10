Shell-aktien tar stryk efter vinstvarning

Beskedet om att vindarna har vänt kommer efter två rekordkvartal i rad för Shell och sedan EU:s energiministrar så sent som förra veckan gjort upp om vad som kallas solidaritetsavgifter à 33 procent på övervinster inom oljeindustrin.

Enligt Shell har bland annat marginalen på oljeraffinering fallit till 15 dollar per fat, ned från 28 dollar per fat under föregående period. Samtidigt är resultatet från handeln med gas betydligt sämre i tredje än i andra kvartalet.

Sammantaget kan marginalpressen inom kemikalieverksamheten och raffineringen dra ned resultatet för tredje kvartalet med två miljarder dollar, enligt Shell.