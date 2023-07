Rött på Wall Street – Oatly rasade

Nasdaqs kompositindex stängde på minus 0,6 procent, medan det breda S&P 500 backade med 0,6 procent.

Det svenska havremjölksbolaget Oatly, som är noterat i New York, rasade rejält under dagen och var vid stängning ner minus 24 procent. Bolaget har bland annat redovisat en lägre omsättning under andra kvartalet än vad analytikerna förväntat sig.

Till dagens förlorare hör även elbilsföretaget Tesla, som backade med 3,3 procent, samt auktionssajten Ebay, som gick ner 10,5 procent.

Bland torsdagens vinnare fanns Facebooks ägarbolag Meta, som fortsätter gå bra efter sin delårsrapport. Bolaget hade vid stängning gått upp 4,4 procent.

Bland andra vinnare fanns flera bolag verksamma i kryssningsbranschen, där Royal Caribbean steg med 8,7 procent och Norwegian Cruise Line 2,7 procent.